Lele Adani racconta la sua verità sulla finale dei Mondiali in Qatar | “Avevamo concordato che avrei dovuto commentarla io | ecco come sono andate le cose”

(Di martedì 27 dicembre 2022) “Avevoche se l’Italia non ci fosse stata,commentato io ladei“. A dirlo è, l’opinionista sportivo che durante il mondiale inha fatto battere i cuori dei tifosi argentini con parole di apprezzamento per Lionel Messi (“lui maradoneggia, fa quello che faceva Diego”). A una settimana dalla fine deidi calcio in, l’ex calciatore si è lasciato andare ad un lungo sfogo in diretta TwitchBoboTv in cui hato la suadiscussa telecronaca dellatra Argentina e Francia: a commentare la partitastati Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, ...

la Repubblica

È stato svelato quello che per molti si era rivelato un arcano: ma perchénon ha commentato la finale dei campionati Mondiali in Qatar visto che c'era la "sua" Argentina Ne avevamo parlato sul Giornale.it spiegando che in Rai esistono certe gerarchie da ...Le lacrime in studio dopo il trionfo dell' Argentina, le parole di stampo quasi mistico farfugliate dopo che Messi ha alzato la coppa: cosa sarebbe successo seavesse commentato in diretta la finale con la Francia e non avesse fatto da semplice opinionista in studio È lo stessoa raccontare alla Bobo Tv un curioso retroscena: la finale dei ... Adani: "Spettava a me la finale mondiale Argentina-Francia. Vi spiego perché non è andata così" Lele Adani ha spiegato alla Bobo Tv che la finale tra Argentina e Francia sarebbe dovuta essere sua: ecco cosa è successo ...Ha fatto discutere, dividendoli e non poco, i tifosi ma alla fine l’esclusione di Lele Adani dalla telecronaca della finale dei Mondiali in Qatar, ha una spiegazione. Ed è lo stesso commentatore della ...