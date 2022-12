Lazio | Caicedo | «Squadra del mio cuore | vorrei tornare un giorno»

(Di martedì 27 dicembre 2022) Felipe, ex attaccante ecuadoriano, ha parlato del suo passato alla, tenendo aperte le porte per un futuro ritorno Felipe, ai microfoni di Radiosei, è tornato così a parlare della sua esperienza con la. RITORNO ALLA– «Mi manca tanto la, è ladel mio, è la mia casa. Aspetto diun, mi manca l’ambiente, mi mancano i compagni, mi manca la città., fisicamente sto bene. Mi sto allenando bene, ho ritrovato continuità di allenamenti, cosa che mi era mancata per diversi infortuni. Piano piano sto arrivando al top della condizione, fisica e mentale. I ricordi sono tanti, compreso quella rete alla Roma. Fu ...

