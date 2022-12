L' ASI manda tutti i dipendenti in ferie | attività ferme fino al 9 gennaio

Affaritaliani.it

L'però non è sotto il diretto controllo del ministero , ma si relaziona costantemente con esso. Contattato da Affari , Urso ha preferito non commentare. Ma quello che possiamo rivelare da fonti ...... utilizzando un approccio strutturato esattamente equivalente a chisonde nello spazio fino a ... il Liceo Medi sta pensando di partecipare ad un concorso nazionale dell', dedicato alle scuole. L'ASI manda tutti i dipendenti in ferie per due settimane: Mimit irritato Alcuni imprenditori che lavorano nel settore spaziale stanno avendo difficoltà con l'ordinaria amministrazione ...