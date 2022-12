L’appello di Francesca Michielin | “Mi raccomando resistete | non scrivete agli ex”

Leggi su ilfattoquotidiano

I pranzi e gli scambi di auguri natalizi con parenti e amici posso essere emotivamente impegnativi da affrontare, specialmente se ci si trova a fare i conti con qualche "curiosone" che approfitta dell'occasione per fare le tipiche domande indiscrete "e la laurea?", "ti sei fidanzato/a?", "quando ti sposi?", "e un figlio?". Per non parlare poi della massa di ricordi che ci assalgono se ci siamo appena separati dal partner. Ne sa qualcosa, che ha voluto lanciare un appello via Twittet a tutti i suoi follower, invitandoli alla resistenza: "Il Natale è quasi finito: mi, nonex", le sue parole. E, neanche a dirlo, il post è diventato subito virale.