L’addio di Antonella Clerici a Claudia Arvati | lutto a The Voice Senior

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 27 dicembre 2022) La morte diè unterribile che colpisce The, tanti artisti, il mondo dello spettacolo. “Ciaoora insegna agli angeli a cantare” ècheha scritto sui social per lache è stata anche concorrente di The, ma la corista era conosciuta da tutti, ha accompagnato con la sua voce tantissimi cantanti, primo tra tutti Claudio Baglioni ma tanti altri. Quattro festival di Sanremo e tanti programmi televisivi, lei sempre presente. Era malata, ha perso la sua battaglia,è morta a causa di un tumore ma fino alla ...