Alessia, grande speranza dell'alto azzurro - un titolo mondiale allievi e uno junior - espressa solo parzialmente, ora vive lì. Anche se in questi giorni è in famiglia, a Pordenone, per le ... La Trost riparte: "Troppi dolori, volevo mollare. Invece ora lotto" Alessia, superata un'infiammazione diffusa, ora fa base nella caserma delle sue Fiamme Gialle ad Ostia ed è seguita da Matarazzo, Donato e Margesin ...