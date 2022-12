La trasformazione dell’Atalanta da Spa a Srl | chi ci guadagna?

Leggi su bergamonews

(Di martedì 27 dicembre 2022) Fine dicembre di corsa per commercialisti e notai: sono come sempre parecchie le cose da blindare, o meglio, da sistemare, verso l’anno che verrà. Succede anche in casa Atalanta, dove il giorno 27 dicembre, presso un noto studio notarile di Milano, l’assemblea straordinaria dei soci è chiamata a deliberare lada Spa in Srl, da “società per azioni” a “società a responsabilità limitata”. Già da tempo annunciato, il passaggio ha alimentato da parte del tifoso una serie di domande sulle motivazioni, ancor più per la proverbiale diffidenza tutta bergamasca: l’interrogativo più frequente è “chi ci”? Insomma, tanti discorsi da bar, ma non troppo, per coloro che vogliono cimentarsi nelle architetture societarie. Va premesso che negli Stati Uniti prevale la Limited Liability Company (LLC), struttura ...