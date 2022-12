La telefonata Meloni-Zelensky | ecco cosa si sono detti

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto una conversazione telefonica con il presidente dell'Ucraina, Volodymyr. Il cordiale colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, ha fatto seguito alla conversazione telefonica cheavevano avuto il 28 ottobre.ha rinnovato il pieno sostegno del Governo italiano a Kiev in ambito politico, militare, economico e umanitario, nel ripristino delle infrastrutture energetiche e nella futura ricostruzione dell'Ucraina. E il presidente ucraino, Volodymyr, ha ringraziato su twitter il presidente del Consiglio, Giorgia, per la solidarietà e il sostegno dell'Italia all'Ucraina. "Ho elogiato lo stanziamento da parte del governo di 10 milioni di euro di aiuti aggiuntivi. ...

Dire

ha rinnovato il pieno sostegno del Governo italiano a Kiev in ambito politico, militare, economico e umanitario, nel ripristino delle infrastrutture energetiche e nella futura ricostruzione ...Poi sono arrivate le telefonate di Giorgiae Matteo Salvini e Cuffaro, Lombardo, Romano. ... Che cosa "Laaffettuosissima del presidente Francesco Cossiga che mi incoraggiò: 'Schifani,... Telefonata Meloni-Zelensky, la premier invita il presidente a Roma MILANO (Reuters) - In una telefonata con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, la presidente del consiglio Giorgia Meloni ha rinnovato il pieno sostegno del governo italiano a Kiev in ambito ...Il leader ucraino ha ringraziato il presidente del Consiglio per il sostegno italiano. I due hanno parlato dell’ipotesi di invio di sistemi per la protezione dei cieli ucraini. Nelle scorse settimane ...