La telefonata a Buffon | poi l' incubo | il racconto choc di Vialli che nessuno sa

(Di martedì 27 dicembre 2022) Gianlucalotta come un leone. La partita non è finita e la sfida contro il cancro un attaccante come lui può vincerla. Da qualche giorno vi diamo conto delle condizioni di salute dell'ex giocatore di Sampdoria, Cremonese, Juventus e Chelsea. Circondato dall'affetto dei suoi familiari, la moglie, le figlie, la mamma, la sorella ma anche gli amici di una vita come Massimo Mauro,si sta sottoponendo a Londra ad un doloroso ciclo di terapie che stanno mettendo a dura prova il suo corpo. L'ex capitano della Juventus combatte contro il tumore da diversi anni e adesso è arrivato al match decisivo. Un match che non si può perdere. Maaveva raccontato del suo cancro al pancreas già qualche tempo fa in un libro "Goals", di cui Domani ha pubblicato un estratto che appare così tanto attuale anche oggi. In un passaggio ...