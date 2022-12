La “sportiva europea dell’anno” è la tennista Iga Swiatek | battuti Duplantis e Verstappen

TennisItaliano.it

...è stata confermata questa tradizione per cui il commissario tecnico di una grande Nazionale... quindi in una garacaratterizzata da una sfida tra identità geografiche e culturali ...La polacca, infatti, è stata votata come miglioredell'anno, uno dei premi più importanti della storia dello sport. La numero uno del mondo ha battuto l'astista e campione ... Iga Swiatek eletta “Sportiva Europea dell'anno” La tennista polacca Iga Swiatek è stata eletta “sportiva europea del 2022“. E’ ancora il tennis a salire sul gradino più alto del podio per quanto riguarda il riconoscimento annuale – giunto alla ...Avviato da Sport e Salute con la rete nazionale acceleratori di Cdp, il progetto ha visto la partecipazione di 593 società da tutto il mondo ...