La Spezia Capodanno all’insegna della musica e del divertimento in Piazza Europa

(Di martedì 27 dicembre 2022) Si avvicina la notte del 31 dicembre e per l’occasione l’Amministrazione Peracchini ha organizzato una grande festa inper salutare il 2022 e dare il benvenuto al 2023. Una nottee dell’intrattenimento che si svolgerà in, con inizio alle ore 22 di sabato 31 Dicembre 2022 per terminare alle 2.00 di Domenica 1 Gennaio 2023. “L’appuntamento clou degli eventi del Natale spezzino è chiaramente il 31 dicembre, per dire addio al 2022 e dare il benvenuto al 2023 insieme – dichiara il SindacoPierluigi Peracchini –sarà protagonista indiscussa per una lunga serata che partirà dalle 22.30 fino all’1.30. Tutti gli spezzini sono attesi in ...

