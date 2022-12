La Russia | «C’è un piano del Pentagono per uccidere Putin Gli Usa e la Nato vogliono distruggerci»

Leggi su open.online

(Di martedì 27 dicembre 2022) Gli Stati Uniti e i loro alleati dellala vittoria «sul campo di battaglia» per distruggere la. Mentre i funzionari delVladimir. Il ministro degli Esteri Sergej Lavrov in un’intervista alla Tass oggi va all’attacco dell’Occidente. Disegnando una situazione geopolitica in cui laè stata aggredita dagli Usa. «Le azioni dei Paesi dell’Occidente e del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, da loro controllato, confermano la natura globale della crisi in Ucraina. Non è più un segreto per nessuno che l’obiettivo strategico degli Stati Uniti e dei suoi alleati dellasia sconfiggere lasul campo di battaglia come meccanismo per indebolire in modo ...