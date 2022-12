La Russa e Rauti celebrano la fondazione dell’Msi | insorge il Pd | “Dimettetevi”

Leggi su tpi

(Di martedì 27 dicembre 2022) L’immagine d’epoca con simbolo del Movimento sociale italiano e la fiamma tricolore, per celebrare l’anniversario della nascita del partito di ispirazione fascista, e la scritta: “Nel ricordo di mio padre, che fu tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano in Sicilia e che scelse con il MSI per tutta la vita, la via della partecipazione libera e democratica in difesa delle sue idee rispettose della Costituzione italiana”. Il presidente del Senato Ignazio Lasi accoda a Isabella, sottosegretaria alla Difesa, nelle dichiarazioni pubbliche in ricordo del 26 dicembre del 1946, data in cui nacque il partito di estrema destra da reduci della Repubblica Sociale Italiana come Giorgio Almirante, Pino Romualdi ed ex esponenti del regime fascista.aveva rilanciato una vecchia foto di suo padre, Pino, ...