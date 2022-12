La rivoluzione in musica di Gianluca Grignani | da bravo ragazzo del pop al duetto con Lucio Dalla

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il percorso indiè singolare, peculiare e turbolento nel senso più artistico del termine. Dopo aver bucato lo schermo degli spettatori di Sanremo con Destinazione Paradiso, il cantautore milanese ha imbracciato la sua stessa carriera per modellarla a suo piacimento. Per questo oggi è uno degli artisti più sinceri che l’Italia non sapeva di meritare, con un repertorio capace di muoversi dal rock più viscerale alla ballata più straziante, senza mai snaturarsi. Ladi, dal pop ai Radiohead Nato a Milano nel 1972,scrive le sue prime canzoni mentre si nutre di Beatles, Police eBattisti. Nei primi anni ’90 nascono i primi singoli La Mia Storia Tra Le Dita e ...

CulturaIdentità

...concerto di uno dei mostri sacri dellaitaliana: Enrico Ruggeri. Il cantautore, vincitore lo scorso anno del prestigioso Premio Tenco, è reduce dall'uscita del suo ultimo album 'La'...... e di certo lei non avrebbe bisogno di pubblicità per far sì che la suavenga ascoltata. ... Unacominciata nelle mani di Carlo Conti e portata avanti in modo egregio da Amadeus . Di ... A Crotone con Pitagora tra identità e rivoluzione Appuntamento mercoledì 28 dicembre in piazza Vittorio Veneto, a partire dalle ore 21.00, per l'esibizione di uno dei più grandi cantautori italiani degli ultimi decenni ...Il nuovo anno inizia con una novità storica per il Teatro di Brindisi: il debutto dell’Orchestra del Nuovo Teatro Verdi. Il politeama terrà a battesimo la s ...