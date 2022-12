La querelle Casapound-Facebook non è finita | il movimento annuncia il ricorso

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 27 dicembre 2022) Nei giorni immediatamente precedenti al Natale è stata comunicata la sentenza del tribunale di Roma sulla questione. Com’è noto, in passato, il social network di proprietà di Meta aveva provveduto a bannare i profili dele di alcuni suoi rappresentanti per violazioni delle policies della piattaforma. Tuttavia, per rispondere alle istanze urgenti presentate da, in un primo momento il tribunale aveva chiesto adi reintegrare il profilo distessa, appellandosi all’articolo 700 del codice di procedura civile, basandosi sul principio di mancata garanzia del pluralismo politico. Come vi avevamo già spiegato il 24 dicembre, tuttavia, questo atto del tribunale, in realtà, non è entrato nel merito della questione, ma ha semplicemente ...