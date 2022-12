La Premier su Dumfries? Ecco il piano Inter per Mazraoui

La Gazzetta dello Sport

Denzelè da tempo sui taccuini delle big d'Europa e il recente exploit in Qatar ha fatto crescere la sua considerazione a livello internazionale. Non perderti le Newsletter di Gazzetta ...... mentre alla voce partenze resta in bilico il futuro die Correa. L'esterno olandese ha mercato all'estero - specialmente inLeague - e potrebbe fruttare una corposa plusvalenza a ... La Premier su Dumfries C'è Mazraoui in pole per l'Inter Mercato Inter, sliding doors sulle fasce Dumfries potrebbe partire, non è escluso avvenga già a gennaio. Ecco il sostituto ...La Premier League ha dimostrato negli ultimi anni di essere un campionato spettacolare e ricchissimo. Occhio alle milanesi ...