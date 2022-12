La mia ombra è tua | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di martedì 27 dicembre 2022) La miaè tua: trama, cast e streaming delStasera, martedì 27 dicembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda La miaè tua,drammatico/commedia del 2022 diretto da Eugenio Cappuccio con Marco Giallini, Giuseppe Maggio, Anna Manuelli, Isabella Ferrari e tanti altri attori. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Ilracconta una storia d’amore iniziata quarant’anni fa e mai finita. È anche la storia di un viaggio attraverso l’Italia intrapreso da una strana coppia a bordo di una vecchia jeep: Emiliano, un venticinquenne appena laureato con il massimo dei voti in Lettere Antiche, e Vittorio Vezzosi, un burbero scrittore sessantenne che da anni conduce una vita da eremita in seguito alla pubblicazione del suo unico libro, successo planetario ...

