La Manovra arriva oggi al Senato

(Di martedì 27 dicembre 2022) Dopo il via libera della Camera allaper il 2023 da 35 miliardi (con 197 voti a favore, 129 contrari e due astenuti), il testo passa, da, all’esame del. Ma Palazzo Madama non potrà apportare modifiche per rispettare la scadenza del 31 dicembre, pena l’esercizio provvisorio.il testo “blindato” della, dopo il via libera della Camera, approdata a Palazzo Madama Un problema più di immagine che di sostanza considerato che durante la proroga la spesa sarebbe congelata sugli stessi parametri dell’anno scorso. Nella storia della Repubblica si è ricorso all’esercizio provvisorio 33 volte di cui l’ultima nel 1988. L’impegno del governo è di chiudere la partita entro Capodanno, forse già il 29 dicembre. Gran parte delle risorse previste dalla– circa 21 ...

Fanpage.it

Tempi ristretti per laeconomica, che alle 14 di oggiblindata all'esame del Senato: si punta a chiudere entro il 29. Partiti in pressing sulle nuove misure. Fi insiste sulle pensioni minime a 1.000 euro, ...Inuna norma che autorizza la caccia ai cinghiali nei parchi urbani; ci sono poi 2 milioni in ristori per gli allevatori delle bufale colpite da brucellosi e tubercolosi, 8 milioni per ... La Manovra arriva in Senato, tutte le misure che devono essere approvate entro il 31 dicembre Tempi ristretti per la Manovra economica, che alle 14 di oggi arriva blindata all'esame del Senato: si punta a chiudere entro il 29. Partiti ...Dopo il via libera della Camera alla manovra 2023 con 197 sì e 129 no, arrivato dopo una maratona notturna, il testo della legge di Bilancio passa oggi al Senato.