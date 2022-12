La Juve ha sempre vinto sul campo Le parole di Luciano Moggi agli azionisti

Tuttosport

"Non è stata una decisione facile, mi sonoimpegnato al massimo in questi anni, che sono stati straordinari. Tuttavia ho preso la decisione (di dimettersi, ndr) essendo del tutto convinto e in ..."La Juventus havinto sul campo, mai rubato niente a nessuno", ha rivendicato nel suo ... "La società però - ha osservato ancora l'ex dirigente- non si è mai difesa, o non ha saputo ... Plusvalenze Juve, il ricorso ai raggi X: siamo sempre lì All’ultima Assemblea degli Azionisti della Juventus presieduta dal presidente Andrea Agnelli è intervenuto anche l'ex dirigente Luciano Moggi ...Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, si è così espresso durante l'Assemblea degli azionisti del club bianconero sulle accuse mosse alla società ...