La gioventù iraniana | nuova e coraggiosa | lotta per la libertà Gli occidentali guardano distratti

(Di martedì 27 dicembre 2022) di Angelo Perrone Unaè protagonista della protesta contro la dittatura teocratica islamica. La repressione raggiunge un grado efferato nei regimi, come quelli che strumentalizzano la fede religiosa, che pretendono di penetrare ogni ambito civile, dalla politica al costume, alla vita individuale. L’orrore in nome della religione. Come può succedere? Cresce l’indignazione per tante donne picchiate brutalmente e uccise in Iran dalla polizia “morale”. Le coscienze sono sconvolte. A ciò si aggiunge ora la vista dei corpi dei giovani con il cappio al collo, penzolanti dalle gru dopo le esecuzioni capitali nella pubblica piazza. L’umanità è dissacrata: inevitabile distogliere lo sguardo per il disgusto. Il reato commesso da questa? Terrificante e inverosimile: è “l’inimicizia verso Dio”. ...