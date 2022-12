La favola delle gazze saudite Il Newcastle sogna la Premier

Leggi su agi

(Di martedì 27 dicembre 2022) AGI - Con la sesta vittoria consecutiva inLeague, ilUnited di proprietà saudita ha lanciato ufficialmente la sua sfida alle sei grandi d'Inghilterra per un posto in Champions League ma anche per il titolo. La squadra allenata da Eddie Howe, imbattuta da agosto, si è issata sia pure temporaneamente al secondo posto grazie al successo per 3-0 sul campo del Leicester City. "Possiamo fare qualunque cosa", ha commentato il 45enne tecnico ex Bournemouth, "la stagione è abbastanza giovane per avere tutte le possibilità. Voglio che i nostri tifosi ci credano capaci di qualsiasi impresa". La svolta nell'ottobre 2021 La svolta per le Magpies, lecome è soprannomiato il club del nord dell'Inghilterra, è arrivata nell'ottobre del 2021 con l'arrivo del Public Investment Fund (Pif). Il fondo sovrano saudita che fa capo ...