' La donna che rinunciò a Hollywood' | alle 21 20 su La 7 il docufilm sulla vita di Virna Lisi

Agenzia ANSA

Secondo quanto riporta Il Gazzettino, sia l'uomolapresenterebbero profonde ferite al capo , inferte probabilmente con un corpo contundente. Le indagini. Sul posto i carabinierihanno ...... si trovava a bordo di un mezzo di soccorso, per cause in corso di accertamento, sarebbe finito c ontro un palo della luce nei pressi di una rotatoria poco illuminata. Laè deceduta nella ... La7 celebra Virna Lisi con La donna che rinunciò a Hollywood Nasce a Roma il primo settembre del 1958. È la prima ragazza a frequentare il liceo Massimiliano Massimo dei gesuiti, a Roma, dove c’è anche Mario Draghi. Si diploma nel 1977. Si laurea nel 1982 in Sc ...Lo schianto La 75enne, paziente dializzata di ritorno dalla terapia, si trovava a bordo di un mezzo di soccorso che, per cause in corso di accertamento, sarebbe finito contro un palo della luce nei ...