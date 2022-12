La cybersecurity come funzione strategica sulla strada della ripresa

(Di martedì 27 dicembre 2022) Pandemia, tensioni geopolitiche, pressioni inflazionistiche e difficoltà sui mercati finanziari sono tra i fattori che si sono susseguiti in breve tempo e che stanno caratterizzando il contesto in cui operano le aziende, mettendo a dura prova l’ottimismo dei loro ceo. Per questo, oggi, le sfide socio-economiche si configuranole principali preoccupazioni dei leader aziendali. Tuttavia, da quanto emerge dalla survey di KPMG – ‘KPMG 2022 CEO Outlook’, – che coinvolge 1.300 ceo delle più grandi aziende al mondo – i ceo si dimostrano ancora ottimisti riguardo all’andamento delle proprie aziende e alle prospettive di crescita economica di lungo termine: nel prossimo anno, più di 8 ceo su 10 a livello globale (86%) prevedono l’arrivo di una fase recessiva, ma il 58% si aspetta che questa sarà lieve e breve. In tale contesto, seppure nell’attuale momento storico altri ...

Il Sole 24 ORE

Alto livello di, razionalizzazione dei costi: le priorità dell'innovazione Thux ... Questo rende più che mai cruciale la fase iniziale di un interventoquello di Thux. Si tratta di "...leggi anchesummit 2022: 'Ripensare i Confini Digitali della Cyber Difesa'funziona il vulnerability scan Il vulnerability scan interessa le varie parti del sistema IT di un'... Cybersecurity, come sarà il 2023 Le previsioni degli esperti L'aggiornamento del Piano triennale di sviluppo Ict investe su due capisaldi Udine, 27 dic - "Le principali misure che sono state inserite quest'anno nel Programma triennale per lo ...Ci sono infauste previsioni per il 2023, sul fronte della cyber security, La buona notizia è che gli approcci difensivi disponibili per le aziende e gli utenti sono ormai abbastanza noti.