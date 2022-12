La Costituzione compie 75 anni | ma sono giorni di lutto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 dicembre 2022) Oggi, 27 dicembre, la nostra meravigliosa75e purtroppo subisce le più vistose manomissioni dal parte governo in carica e dalla maggioranza parlamentare. Infatti l’approvazione da parte della Camera (in attesa dell’approvazione da parte del Senato entro la fine dell’anno, mediante fiducia) della legge di bilancio sovverte alcune regole fondamentali del vivere civile. E da tale legge non emerge nessun programma economico per salvare il nostro Paese, mentre emergono soprattutto gli aumenti delle diseguaglianze, fine proprio del pensiero neoliberista. In questo quadro generale colpisce la pratica distruzione del reddito di cittadinanza, limitato a sette mesi, a condizione che il ricettore non abbia rinunciato a qualsiasi offerta di lavoro anche incongrua e in qualsiasi parte d’Italia, con l’ulteriore condizione ...