La Cina travolta dal Covid paga gli over 60 per vaccinarsi E il Giappone non si fida di Pechino

(Di martedì 27 dicembre 2022) Ilincalza e gli ospedali sono oltre il limite delle capacità di assistenza in, passata di colpo dalla politica di tolleranza zero alle riaperture. Una situazione che sta piegando il sistema sanitario, inadeguato, sotto organico e al collasso nella gestione del flusso di contagi delle ultime settimane. Il gno, che ha rimesso l’economia al centro dell’agenda dopo tre anni di chiusure e restrizioni severissime, ora punta a immunizzare gli60, come annunciato dalla National Health Commission che a fine novembre ha annunciato una campagna di immunizzazione a tappeto per coprire le fasce più anziane. E ora cade anche un’altra misura che era stata considerata cruciale nella politica Zero: dall’8 gennaio 2023 finisce la quarantena per i viaggiatori in arrivo nel Paese, i quali ...

Addio alla politica 'zero Covid' nel vivo di una delle ondate ... La Cina registra la curva di infezione più alta a livello mondiale. Il presidente Xi Jinping ha infatti deciso di voltare pagina rispetto alla strategia 'zero Covid' e di allentare buona parte delle ...