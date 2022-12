La Cina toglie le restrizioni Covid alle frontiere

TGCOM

... contro Russia e, mentre denunciano le interferenze, spesso inesistenti, di Russia enel ... Anzi,ogni legittimità alle battaglie progressiste, se queste vengono combattute con ......non sarebbe intelligente uscire dalla dipendenza dalla Russia favorendo una dipendenza dalla. ...alcuni di noi possono avere l'impressione" che "spendersi nelle dinamiche internazionali" si "... Covid, la Cina elimina la quarantena per i viaggiatori Covid, la Cina toglie le restrizioni ma solo a Qingdao si registrano 500mila casi al giorno. I sanitari: “Prepararsi a una tragica battaglia” Nei primi venti giorni di dicembre (dopo che la Cina ha to ...Il Covid non si ferma in Cina. Mezzo milione di persone in una singola città cinese vengono infettate ogni giorno dal virus: lo ha affermato un alto funzionario della Sanità nella città di Qingdao in ...