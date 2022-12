La Cina riapre | ma sembra il 2020

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 27 dicembre 2022) La Commissione nazionale della Salute di Pechino ha annunciato che dall’8 gennaio del 2023, cioè tra meno di due settimane, chi vorrà entrare inavrà bisogno soltanto di un test molecolare negativo al Sars-Cov-2 effettuato entro le 48 ore precedenti. Si tratta di una svolta improvvisa e inimmaginabile fino a un mese fa, quando la rigidissima politica Zero Covid imposta dal governo aveva tenuto lapressoché isolata per almeno due anni. Il problema adesso è opposto: i vaccini cinesi non hanno funzionato, e così anche il piano vacle. I lockdown erano intimidatori e repressivi, ma avevano contenuto la diffusione del virus, che oggi è praticamente ovunque. Alcuni paesi come l’India hanno iniziato a porre di nuovo delle condizioni per chi arriva dalla, reintroducendo l’obbligo di tampone negativo anche ...