Corriere della Sera

Leggi Anche, l'ondata Covid dilaga ma Pechinole frontiere. Tesla prolunga lo stop alla produzione locale, nei guai anche Apple 'A distanza di 3 anni siamo in una situazione in cui non ...Il paese ha registrato 250 milioni di casi in 20 giorni, ma si prepara a dare l'addio alla strategia "zero Covid" osservata dal 2020 a oggi Insi stanno registrando più di un milione di contagi e 5 mila morti da Covid al giorno. È quanto stimato dalla società britannica di dati sulla salute Airfinity, secondo quanto riporta la Bbc. Il ... La Cina riapre a viaggi e turisti. A Malpensa «molti positivi» Le cifre ufficiali contrastano in modo imbarazzante con la realtà descritta invece sui social media e in alcuni reportage della stampa USA – «Sono numeri politici, non medici» – Le autorità sanitarie ...In Cina si sono registrati 250 milioni di nuovi casi nei primi 20 giorni di dicembre e con alcuni studi che stimano ad almeno un milione il numero di possibili morti ...