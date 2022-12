La Cina allenta sul Covid | siti di viaggio presi d' assalto ' Ma è boom di morti'

QUOTIDIANO NAZIONALE

Dall'8 gennaio non sarà più richiesta la quarantena ai passeggeri in entrata. Ma le ultime aperture avrebbero fatto esplodere i casi: almeno 5mila vittime e 1 milione di contagi al giorno, secondo una ...'Attualmente la prevenzione e il controllo dell'epidemia di Covid instanno affrontando nuove situazioni e nuovi compiti', ha detto Xi. 'E' necessario condurre campagne di salute patriottica in ... La Cina allenta sul Covid e riapre agli stranieri. "Ma ci sono 5 mila morti al giorno" Dopo l'esplosione dei contagi da Covid in Cina con 250 milioni di nuovi casi nei primi 20 giorni di dicembre e con alcuni studi che stimano ad almeno un ...La fine della politica Zero covid è stata ufficializzata da una comunicazine di Xi Jinping: via alla quarantena per chi arriva dall'estero.