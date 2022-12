La catastrofe umanitaria minaccia il Nagorno Karabakh

(Di martedì 27 dicembre 2022) La guerra delnon è finita con gli accordi trilaterali di cessate il fuoco firmati da Armenia, Russia e Azerbaijan il 9 novembre del 2020, e basta osservare quanto sta avvenendo in queste ore nella regione dell’Artsakh per rendersene conto. Il conflitto è semplicemente mutato, una nuova fase della guerra ha avuto inizio, InsideOver.

Agenzia Nova

Oltre quarantamila armeni dell'Artsakh sono scesi in piazza stamane, nel giorno di Natale, per chiedere al mondo di aprire gli occhi sull'imminenteche sta per travolgere il Paese. Da due settimane l'Azerbajian ha chiuso l'unica via di accesso impedendo i rifornimenti di cibo e medicinali. Il corridoio di Lachin continua ...La violenza, compresa la violenza sessuale, i rapimenti, i saccheggi e i blocchi stradali da parte di bande armate, e la recente epidemia di colera, hanno esacerbato una situazionegià ... Haiti: il Paese è sull’orlo della catastrofe umanitaria ma l’ipotesi di un intervento internazionale resta lontana Roma, 25 dic 16:00 - (Agenzia Nova) - Un’emergenza umanitaria di livello “catastrofico”. Così le Nazioni Unite descrivono la situazione in cui versa Haiti, arrivando a invocare l’intervento di una ...In violazione dell'autodeterminazione dei popoli, dopo molta diplomazia del caviale, l'Azerbajgian ha abbandonato i negoziati e ha invaso l'Artsakh.