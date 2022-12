La campionessa iraniana di scacchi sfida il regime | gioca ai mondiali senza velo

Agenzia ANSA

La storia di Sara Khademalsharieh è la storia di come in cento giorni una intera generazioneha preso la parola sfidando la teocrazia al potere e rivendicando il proprio diritto alla libertà. Enfant prodige degli scacchi, la prima a guadagnarsi il grado di gran maestra femminile e ...Ladi scacchiSara Khadim al - Sharia ha preso parte al Campionato mondiale 2022 in Kazakistan senza indossare l'hijab obbligatorio. Lo riporta Iran International che pubblica una ... Iran: campionessa di scacchi senza velo al mondiale in Kazakistan TEHERAN. Al Campionato mondiale in Kazakistan si è presentata senza l'hijab: è iniziata così, con ...Una resistenza viva, forte nelle scuole, nelle università, nelle strade, un messaggio che supera i confini nazionali dell'Iran.