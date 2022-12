La bufera artica negli Usa | persone morte congelate in auto | oltre 50 vittime

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato questa notte la dichiarazione di emergenza per lo stato di New York, il più colpito dalla tempestaElliot, in modo da facilitare gli aiuti...

Buffalo è rimasto l'epicentro americano della tempestache ha provocato più di cinquanta vittime in tutti gli Stati Uniti. Più della metà viveva in questa città di 270 mila abitanti, nella ...... 27 nell'area di Buffalo la città nello stato di New York, la più colpita dalla tempesta. L'... 'È come una zona di guerra, tutte le macchine sui lati delle strade, è certamente ladel ... Gli Stati Uniti travolti dalla bufera artica. Decine di morti, 27 solo a Buffalo La violenta tempesta invernale che si è abbattuta sugli Usa, spingendo le temperature diverse decine di gradi sotto lo zero, ha provocato al momento oltre 50 morti nel Paese, 28 solo a Buffalo, nello ...Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato questa notte la dichiarazione di emergenza per lo stato di New York, il più colpito dalla tempesta ...