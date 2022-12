La bufera artica negli Usa | persone morte congelate in auto | 64 vittime

AGI - Agenzia Italia

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato ieri notte la dichiarazione di emergenza proprio per lo stato di New York, il più colpito dalla tempestaElliot, in modo da facilitare ......della tempestasenza precedenti che tra venerdì e sabato ha colpito il Nord America. Negli Usa la temperatura è arrivata a meno 45 gradi in Montana, mentre gli effetti più gravi della... Gli Stati Uniti travolti dalla bufera artica. Decine di morti, 27 solo a Buffalo La violenta tempesta invernale che si è abbattuta sugli Usa, spingendo le temperature diverse decine di gradi sotto lo zero, ha provocato al momento oltre 50 morti nel Paese, 28 solo a Buffalo, nello ...Gli USA sono ancora nella morsa della tempesta artica. A Buffalo sono caduti oltre 2 metri di neve. Ecco le ultime news sulle problematiche presenti ...