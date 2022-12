(Di martedì 27 dicembre 2022) Sono ormai passati diversi mesi dall’addio di Kalidoual Napoli. Mentre gli azzurri sono riusciti a trovare un degno sostituto, l’ex azzurro non ancora è riuscito a trovare la quadratura giusta nel suo nuovo club, il. L’attuale allenatore dei Blues, infatti, non lo considera un giocatore fondamentale per la squadra e spesso il L'articolo

DailyNews 24

...00 Berlin - Baskonia 20:30 Barcelona - Virtus Bologna Visualizza Euroleague Leggi anche Calciomercato: Kolo Muani e, le tentazioni mondiali di Milan e Inter Il Real Madridbada a spese: ...Per questa ragione, la Juventus potrebbe spostare la sua attenzione su altri profili come ad esempio Kalidoucui starebbe pensando anche l'Inter sedovesse rinnovare il proprio ... Koulibaly non convince il Chelsea, si valuterebbe anche una cessione Attraverso il suo canale Youtube Marco Barzaghi, giornalista di Sportmediaset, ha parlato della situazione in difesa per l'Inter ...Kalidou Koulibaly può tornare a sorpresa in Serie A, l'Inter ci pensa: sul futuro del senegalese spunta una ipotesi pazzesca ...