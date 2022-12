Kosovo | la Serbia mette in stato di allerta le truppe - Esteri - quotidiano net

RaiNews

Belgrado teme un intervento della polizia kosovara contro i serbi del nord che hanno eretto barricate di protesta contro la politica discriminatoria di ...BELGRADO - La tensione si aggrava in. Il presidente dellaAleksandr Vucic ha disposto il massimo livello di prontezza al combattimento per le forze armate. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Milos Vucevic."Il ... Tensioni Kosovo-Serbia. Le truppe di Belgrado in stato di massima allerta SALE LA TENSIONE IN KOSOVO – LA MISSIONE KFOR INTENSIFICA LE PATTUGLIE DEI CARABINIERI La strada che da Mitrovica va alla frontiera con la Serbia è interrotta da barricate in nove località. Il ...Aumentano le tensioni al confine tra Kosovo e Serbia: dopo gli spari contro i mezzi Nato, Belgrado è pronta a intervenire ...