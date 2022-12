Kosovo | giornalisti aggrediti | pietre contro l' auto | 2 feriti

Il Sole 24 ORE

L'Associazione deidel, tuttavia, ha affermato che le esplosioni sono avvenute nei pressi di una troupe televisiva. 'L'Associazione deidelesprime la sua ...Incontrando ial termine della cerimonia, Kurti ha parlato di "giornata storica per il popolo dele di giornata straordinaria per la democrazia in". La domanda delè ... Giornalisti aggrediti in Kosovo: 2 feriti - Il Sole 24 ORE SALE LA TENSIONE IN KOSOVO – LA MISSIONE KFOR INTENSIFICA LE PATTUGLIE DEI CARABINIERI La strada che da Mitrovica va alla frontiera con la Serbia è interrotta da barricate in nove località. Il ...Immediata la reazione serba: il Kosovo è nostro territorio, ci batteremo per preservare l'integrità territoriale ...