Kosovo | aumenta la tensione | presidente serbo Vucic decreta stato di massima allerta per Esercito

Il motivo è la crescente tensione con il, dove la minoranza serba di 120 mila persone è da settimane in stato di agitazione. Barricate e blocchi stradali sono stati eretti nelle regioni ...BELGRADO - La tensione si aggrava in. Il presidente della Serbia Aleksandr Vucic ha disposto il massimo livello di prontezza al combattimento per le forze armate. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Milos Vucevic."Il ... Aumenta la tensione tra Kosovo e Serbia: truppe di Belgrado in stato di massima allerta È alta la tensione interetnica nel nord del Kosovo, dove da 17 giorni proseguono barricate e blocchi stradali a opera della locale popolazione serba. Il presidente serbo Aleksandar ...Belgrado teme che il governo kosovaro possa intervenire con la forza per schiacciare la minoranza serba, da settimane in stato di agitazione ...