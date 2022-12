Kate Middleton ha condiviso i dettagli della sua mattina di Natale

Anche per la Famiglia Reale Inglese è arrivato il momento di scambiarsi i regali di . Lo hanno fatto durante l'incontro tradizionale a Sandringham, dove erano presenti tutti, o quasi. I membri reali ..., ha preso il posto di suo marito il principe William ed è diventata Colonnello onorario delle guardie irlandesi (Colonel of the Irish Guards) , il reggimento che ha sempre onorato in ...I membri reali sono soliti scambiarsi doni bizzarri ma non sempre è stato facile trovare il regalo perfetto: in passato William ha confessato di aver avuto qualche difficoltà nel trovare il regalo per ...La principessa del Galles ha raccontato il suo 25 dicembre a Sandringham, confessando che «è iniziato abbastanza presto» ...