Karine Marsilly si arrampica sugli alberi a forza di braccia e pota gli esemplari malati con una sega manuale Insegna alle scolaresche l' importanza del verde E | dopo cena | studia i messaggi che si scambiano le piante

(Di martedì 27 dicembre 2022)è natale nel 1974 ed è cresciuta nell’Île-de-France. La sua storia tra gliinizia da bambina, al tempo delle vacanze con il nonno in Alta Savoia, tra foreste e montagne. Vent’annni fa ha scoperto il mestiere di arborista tree climber, praticato solo da uomini. Lavora come libera professionista con un obbiettivo: curare gli. Ne ha guariti più di settemila. Vive in Normandia, in una fattoria doveva mucche. Ha scritto La mia vita(Einaudi).(c) Pierre-Yves LE MEUR ore 6.30 «Accendo il computer. Me lo impongo per sbrigare la contabilità e leggere le mail. Poi controllo siti e applicazioni per avere un quadro delle previsioni metereologiche della giornata. ...