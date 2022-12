Kaili | l' avvocato | ' Vuole dimostrare la sua innocenza | se rilasciata resterà in Belgio'

Agenzia ANSA

A dichiararlo è l'Michalis Dimitrakopoulos , legale dell' eurodeputata del Pasok Eva, accusata nell'inchiesta che ha terremotato il Parlamento europeo di cui era vicepresidente di ...Evasente che sta vivendo un disastro. Per favore, rispettatela" dice il suoMihalis Dimitrakopoulos. Detenuta dal 9 dicembre scorso nell'ambito dell'inchiesta Qatargate - il giro di ... Qatar: avvocato Kaili, se rilasciata resterà in Belgio - Primopiano Parla l'avvocato Michalis Dimitrakopoulos, legale dell'eurodeputata del Pasok Eva Kaili, accusata nell'inchiesta che ha terremotato il Parlamento europeo ..."In caso sia rilasciata resterà in Belgio e combatterà fino a quando non sarà riconosciuta la sua innocenza. Il suo cuore sta letteralmente sanguinando per la sua bambina di 22 mesi che è sola e che p ...