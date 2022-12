Juventus | scatta l’allarme Vlahovic per la Cremonese

(Di martedì 27 dicembre 2022) Le ultime sulle condizioni di Dusan, attaccante serbo della, in vista della sfida contro laSecondo quanto riportato da Sky Sport, Dusansta proseguendo nel suo lavoro personalizzato per gestire le problematiche muscolari dovute alla pubalgia. L’attaccante serbo molto difficilmente riuscirà ad essere nella lista dei convocati di Massimiliano Allegri per la ripresa della Serie A in programma il 4 gennaio contro la. Lo staff dellanon vuole infatti prendersi rischi e rischiare eventuali ricadute. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calcio in Pillole

