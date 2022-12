Juventus | Scanavino presente all’assemblea degli azionisti a Torino

Leggi su sportface

(Di martedì 27 dicembre 2022) Tra i presentidellapresso l’Allianz Stadium difigura anche Maurizio. Individuato da John Elkann come nuovo direttore generale dellanella lista del nuovo cda presentata da Exor, l’uomo avrà molto lavoro da fare nei prossimi mesi. Dopo l’assemblea del 18 gennaio,sarà infatti chiamato a nominare il nuovo cda del club e non è detto che sia proprio lui a ricoprire il ruolo di amministratore delegato. Nel frattempo assiste, che ha l’obiettivo di approvare il bilancio 2021/2022, ed entra sempre più in contatto con l’ambiente bianconero. SportFace.