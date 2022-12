Juventus | Pogba in vacanza sulla neve Tifosi infuriati | “Ci voleva dopo un anno di duro lavoro”

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il centrocampista della, Paul, si gode gli ultimi momenti di riposo in montagna, prima della ripresa del campionato di Serie A. Il calciatore francese inoltre ha voluto lanciare un messaggio a tutti i, prima del rientro in campo con la maglia bianconera, scrivendo sui social: “La pazienza non è l’abilità di aspettare, ma l’abilità di avere una buona attitudine mentre aspetti”. Ibianconeri però sembrano non aver preso bene ladel francese, con diversi commenti polemici sotto il post. Frasi del tipo “Ciproprio unaundi” oppure “Quando la smetti di rubare lo stipendio”. Visualizza questo post su ...

Tuttosport

Una cifra questa che renderebbe Fernandez il centrocampista più pagato nella storia (davanti a Paul, ceduto dallaal Manchester United per 100 milioni) e il giocatore più costoso di ...Sembra non esserci pace per Paul, che dopo un anno a dir poco complicato, con il mondiale saltato e il rientro allasenza vedere il campo, non riesce nemmeno a godersi un po' di relax in montagna . Il centrocampista ... Juventus, Pogba: "La pazienza non è solo capacità di aspettare" Il centrocampista della Juventus, Paul Pogba, si gode gli ultimi momenti di riposo in montagna, prima della ripresa del campionato di Serie A. Il calciatore francese inoltre ha voluto lanciare un ...Il piano è garantirgli il rientro in campo per fine gennaio, per poi tornare leader bianconero per il debutto stagionale della Juve in Europa League, il 16 febbraio contro il Nantes. Pogba, il piano… ...