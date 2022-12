Juventus | novità sulle condizioni di Vlahovic | slitta il rientro?

Leggi su rompipallone

(Di martedì 27 dicembre 2022) Cresce la preoccupazione in casa dei bianconeridi Dusan. Oggi alla Continassa l’attaccante serbo continuerà il suo lavoro personalizzato di recupero contro la pubalgia. Massimiliano Allegri cercherà di valutare ledel giocatore insieme allo staff medico in vista dei prossimi impegni della. DusanAttaccanteDubbi suldiL’ultima apparizione ufficiale dell’attaccante risale a circa due mesi fa in Benfica-del 25 ottobre. Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, il serbo salterà sicuramente l’amichevole contro lo Standard Liegi di venerdì e rimane in forte dubbio per la gara di campionato contro la ...