Juventus | Moggi durante assemblea azionisti | “Riaprire anche il caso Calciopoli Ho una chiavetta dove c’è tutto”

(Di martedì 27 dicembre 2022) “Se è vero che è stato riaperto ilplusvalenze perché pensano di aver trovato cose nuove, allora dovrebbe essere riaperta”. Sono le parole dell’ex direttore sportivo della, Luciano, nel suo intervento nell’della società riunita per l’approvazione del bilancio. “E’ una ferita che non si rimargina – ha proseguito, applaudito dagli altri– né per noi né per la Juve. Qui ho un cofanetto con unac’è tutta, sono sei anni che ci lavoriamo, potete sentire tutte le intercettazioni”.ha poi dato ad Agnelli il cofanetto in confezione regalo. SportFace.

Tuttosport

5 Tra i tanti azionisti intervenuti all' Assemblea degli azionisti della, ha parlato anche Luciano, dg bianconero dal 1994 al 2006, prima di venire travolto dallo scandalo di Calciopli .va all'attacco per difendere la Juve : 'Sono qui per capire, a ...Lucianotorna a parlare ancora una volta di Calciopoli: le dichiarazioni all'Assemblea degli Azionisti dellaLucianoha preso la parola all'Assemblea degli Azionisti della, tornando ad affrontare nuovamente il tema Calciopoli. LE PAROLE - "È un epiteto dato alla'Vince perché ... Moggi in assemblea: "Qui per ringraziare Agnelli. La Juve non sa difendersi dai media" Salutato dall’ovazione della platea, l’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi prende la parola all’assemblea degli azionisti davanti al presidente dimissionario Andrea Agnelli ...L'ex dg bianconero ringrazia Agnelli: 'Nove scudetti non si vincono facilmente' TORINO (ITALPRESS) - Intervento a sorpresa all'assemblea dei ...