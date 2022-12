Juventus | Moggi all’assemblea degli azionisti | “La leggenda che la Juve vince perché ruba è assurda”

Leggi su tpi

(Di martedì 27 dicembre 2022) Nel corso dell’assembleadellaha preso parola anche l’ex direttore generale del club bianconero Luciano, intervenuto in difesa della società sotto indagine della Procura di Torino e di quella della Figc per presunte irregolarità di bilancio. “Sono qui per capire, a leggere i giornali sono catastrofi e invece sento cose diverse. Poi sono venuto per ringraziare Andrea Agnelli, nove scudetti non si vincono con facilità, solo chi c’è dentro conosce le difficoltà che ci sono perre”, ha detto il membro della cosiddetta “triade” insieme ad Antonio Giraudo e Roberto Bettega. “Lache la– ha aggiunto – la ...