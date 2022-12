Juventus | le ultime parole di Agnelli da presidente | ' Non è facile lasciare | lo faccio per il club'

Juventus News 24

... quali sono le squadre che in passato sono arrivate più preparate dopo le feste Nelle10 stagioni di A laha vinto quasi sempre alla ripresa, ma non è la migliore; l'Inter viene da ...Andrea Agnelli ha lasciato lacon le sueparole da presidente. L'ormai ex numero 1 bianconero, durante l'assemblea degli azionisti, ha parlato della sua esperienza interrotta prematuramente per le implicazioni dell'... Fresneda Juve, emissari a Valladolid per la sfida al Real! ULTIME Oggi alla Continassa l’attaccante serbo continuerà il suo lavoro personalizzato di recupero contro la pubalgia. Dusan Vlahovic Attaccante Juventus. Dubbi sul rientro di Vlahovic. L’ultima apparizione ...Nel suo intervento all'Assemblea del azionisti della Juventus, l'ex presidente bianconero, Andrea Agnelli, ha parlato anche del futuro ...