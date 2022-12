Juventus | il passo d’addio di Andrea Agnelli agli azionisti | «Lascio in piena serenità Nei nostri confronti rilievi ingiustificati»

(Di martedì 27 dicembre 2022) A un mese dall’annuncio dalle sue dimissioni, insieme a quelle di tutto il cda, si chiude formalmente oggi, 27 dicembre, l’era dialla guida della. Il presidente uscente ha partecipato infatti questa mattina all’ultima assemblea deglidella società che controlla il club bianconero. E nell’occasione, parlando, è tornato sulla bufera giudiziaria e societaria esplosa a fine novembre. «Non è stata una decisione facile», ha detto. «Mi sono sempre impegnato al massimo in questi anni, che sono stati straordinari. Tuttavia ho preso la decisione, essendo del tutto convinto e in». Lo scorso 28 novembre, in una seduta straordinaria del consiglio di amministrazione, ...

