Juventus | il cda di salute pubblica implica l’abbandono della grandeur Corsport

(Di martedì 27 dicembre 2022) Il nuovo cdaè ovviamente su tutti i quotidiani. Come spesso accade, il commento più interessante è di Alessandro Giudice sul Corriere dello Sport: (qui Ree CorriereSera) Una missione non semplice attende il Cda bianconero, che l’assemblea nominerà il 18 gennaio su proposta dell’azionista di maggioranza. Dovrà anzitutto ristabilire l’immagine del club, intaccata dalle peripezie giudiziarie, gestendo pure i possibili contraccolpi del procedimento sportivo, riaperto dalla procura federale, come di quello penale riguardante i manager uscenti nonché – per la parte di responsabilità che riguarda le persone giuridiche – la stessa società. Dovrà sgombrare il terreno da pratiche gestionali che hanno dato risultati spiacevoli: non le proverbiali pulizie di Pasqua ma forse quelle di Natale. Già ...

La Gazzetta dello Sport

Allo Stadium sono riuniti gli azionisti dellaper l'ultima assemblea presieduta da Andrea Agnelli. C'è attesa per il discorso del presidente dimissionario. Questi gli argomenti all'ordine del giorno e la cronaca della giornata attraverso ...All'assemblea del 18 gennaio l'azionista di controllo Exor candida per il nuovoFioranna Vittoria Negri, Maurizio Scanavino, Gianluca Ferrero, Diego Pistone e Laura Cappiello. TIM Arnaud ... Juve, la svolta del nuovo Cda: ecco cosa cambia per Allegri In casa Juventus è un momento delicato a livello societario, tra cambiamenti e vicende giudiziarie. Intanto la squadra prepara la ripresa ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...