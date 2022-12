Juventus | Di Maria vince a tejo e balla come Martinez con la figlia | VIDEO

(Di martedì 27 dicembre 2022) Proseguono le vacanze di Angel Di, in relax a Rosario in attesa di riunirsi ai compagni della Juve dopo la vittoria dei Mondiali.

Tuttosport

Tra i nodi di gennaio dellac'è la decisione sul futuro a breve termine di Matias Soulé. Gli spazi in bianconero, già ...ulteriore per gli attesi rientri in pianta stabile di Angel Die ...Laè tornata al lavoro dopo le festività natalizie trascorse dai giocatori con le rispettive ... All'appello mancano soltanto i campioni del mondo, gli argentini Die Paredes, e il ... Juventus, Di Maria è in forma e balla con la mamma Secondo il giornalista Alfredo Pedullà la Juventus vorrebbe Cristiano Giuntoli del Napoli come nuovo direttore sportivo dall'estate ...La Juventus è tornata al lavoro dopo le festività natalizie trascorse dai giocatori con le rispettive famiglie. Massimiliano Allegri ha ritrovato anche Alex Sandro e Danilo, rientrati alla base dopo l ...